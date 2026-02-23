Ditonellapiaga show nelle prove del Festival Ovazione pure per Sal Da Vinci

Ditonellapiaga ha conquistato il pubblico durante le prove del Festival, grazie a un'esibizione energica e coinvolgente. La sua performance ha suscitato applausi continui, mentre Tredici Pietro ha sorpreso con una presentazione inaspettata. Sal Da Vinci, invece, ha incontrato qualche problema, ma ha saputo reagire con entusiasmo. La giornata di prove si conclude con un entusiasmo palpabile tra gli artisti e il pubblico presente.

© Iltempo.it - Ditonellapiaga show nelle prove del Festival. Ovazione pure per Sal Da Vinci