Ditonellapiaga show nelle prove del Festival Ovazione pure per Sal Da Vinci
Ditonellapiaga ha conquistato il pubblico durante le prove del Festival, grazie a un'esibizione energica e coinvolgente. La sua performance ha suscitato applausi continui, mentre Tredici Pietro ha sorpreso con una presentazione inaspettata. Sal Da Vinci, invece, ha incontrato qualche problema, ma ha saputo reagire con entusiasmo. La giornata di prove si conclude con un entusiasmo palpabile tra gli artisti e il pubblico presente.
Ditonellapiaga sbanca, Tredici Pietro sorprende, Sal Da Vinci sfortunato ma poi liberatorio e a dir poco osannato. Questi gli highlights delle prove generali del Festival andate in scena al Teatro Ariston di Sanremo, un rito laico dove giornalisti e addetti ai lavori testano il groove in live, scrutano gli outfit e scoprono per la prima volta la scenografia del teatro ideata da Riccardo Bocchini, un palco di 120 mq caratterizzato da un'impostazione asimmetrica, pareti mobili, scala motorizzata e un imponente sipario LED. E se l'applausometro delle prove avesse davvero un valore assoluto sulle proiezioni di vittoria, non ci sarebbero dubbi su Ditonellapiaga, in assoluto la più apprezzata dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.
Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogIn vista di Sanremo 2026, abbiamo ascoltato in anteprima i 30 brani in gara.
Argomenti discussi: Dietro la maschera di TonyPitony (che duetterà con Ditonellapiaga a Sanremo); Prima di Sanremo 2026 Ditonellapiaga ha preso la patente; Nel nuovo film Notte prima degli esami 3.0 c’è anche Ditonellapiaga.
Sanremo 2026, le pagelle delle prove: Ditonellapiaga irresistibile (8), Arisa disneyiana (6), Renga affaticato (4)«Questo è il momento più importante del Festival, per gli artisti», sussurra un addetto ai lavori tra le prime file della ... msn.com
Ditonellapiaga: «Canto il sesso con ironia e malizia, il mondo dei rapper è misogino e certi testi sono dannosi»La cantautrice, scoperta con Sanremo nel 2022 insieme a Rettore: «Il corpo della donna è sempre stato un po’ politico. Una donna che parla della propria sessualità attiva attira pensieri del tipo ok, ... corriere.it
Ai microfoni di RTL 102.5 @ditonellapiaga LIVE: link in bio #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com
Il debutto al Festival di Sanremo risale al 2022, quando Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, conquistò il palco dell’Ariston con “Chimica” in coppia con l’inossidabile Rettore #Radioshow #Sanremo2026 - facebook.com facebook