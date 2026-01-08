Dai banchi del liceo da Vinci alle sale operatorie di Londra | la storia del giovane medico reggino Basile
Dai banchi del liceo da Vinci alle sale operatorie di Londra, la storia del giovane medico reggino Giuseppe Basile evidenzia un percorso di dedizione e crescita professionale. A soli 32 anni, è stato nominato consultant urologist al Royal Free Hospital, uno dei centri più rinomati d’Europa. Questa narrazione testimonia come impegno e determinazione possano aprire strade importanti nel mondo della medicina internazionale.
