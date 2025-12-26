S tasera alle 21.30 Rai 1 trasmette il classico appuntamento tradizionale del giorno di Santo Stefano: il concerto-evento Le note del Natale, serata fra musica e spiritualità condotta da Eleonora Daniele. Oltre ai tanti cantanti che si esibiranno in diversi luoghi d’Italia, ci saranno anche due ospiti speciali come Alessandro Greco e Carlo Conti. Insieme a Eleonora anche l’ideatore del programma: Padre Enzo Fortunato. Luca Giurato, il ricordo di Eleonora Daniele ai funerali: «Ti trascinava in un mondo a colori» X Leggi anche › Lutto per Eleonora Daniele, è morta la madre: «Come perdere una parte di sè» Le note del Natale su Rai 1 stasera 26 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Andrea Bocelli a Carlo Conti. Da Arisa a Marco Masini, fino a Sal Da Vinci

