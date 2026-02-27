Samsung sta lavorando a una nuova generazione di smartphone della serie Galaxy S, con il Galaxy S26 Ultra che sarà il modello di punta. La caratteristica principale rimane l’integrazione dello S-Pen, che continuerà a essere al centro del design e delle funzionalità del dispositivo. La presentazione ufficiale non è ancora avvenuta, ma si sa che l’azienda punta a rafforzare il ruolo della penna digitale nei dispositivi di fascia alta.

in ambito mobile di fascia alta, samsung presenta il Galaxy S26 Ultra mantenendo al centro lo s-pen e delineando nuove prospettive per la penna digitale. le indicazioni fornite dai vertici aziendali, insieme all’intervista rilasciata ai media, chiariscono quali sviluppi potrebbero contraddistinguere la gamma nei prossimi mesi. l’articolo sintetizza i punti chiave, evidenziando cosa cambia, cosa resta invariato e quali progetti potrebbero influire sulla strategia futura. il posizionamento dello s-pen resta centrale per samsung, anche quando l’attenzione è rivolta al design degli smartphone. secondo il dirigente di riferimento, è in corso lo sviluppo di una versione più avanzata della S-Pen, accompagnata da una nuova struttura del display finalizzata a ridurre la “penalità” associata all’uso della penna. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - S pen di nuova generazione in sviluppo da samsung

Da Samsung un super Tv da 130 pollici con colori di nuova generazione e design innovativoIn occasione del CES 2026, Samsung ha presentato il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo (modello R95H).

Samsung e Qualcomm: corsa all’AI, accordo lampo su memorie LPDDR6X per acceleratori di nuova generazione.Samsung e Qualcomm: Una Scommessa sulla Memoria del Futuro nell’Era dell’AI Samsung ha accelerato i tempi, fornendo a Qualcomm campioni di memoria...

The S Pen story | Galaxy Tab S11 Series | Samsung

