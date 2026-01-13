Da Samsung un super Tv da 130 pollici con colori di nuova generazione e design innovativo

Durante il CES 2026, Samsung ha annunciato il nuovo TV Micro RGB da 130 pollici, modello R95H. Questo display offre colori di nuova generazione e un design innovativo, rappresentando una significativa evoluzione nel settore degli schermi di grandi dimensioni. La tecnologia Micro RGB promette un'esperienza visiva più vivida e realistica, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato delle soluzioni avanzate per l’intrattenimento domestico.

In occasione del CES 2026, Samsung ha presentato il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo (modello R95H). I Tv Micro RGB sono innovativi televisori con tecnologia RGB mini LED. Si tratta di LCD senza filtro quantum dot, con retroilluminazione formata da moltissimi mini LED, in cui i LED blu.

