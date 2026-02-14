Samsung e Qualcomm | corsa all’AI accordo lampo su memorie LPDDR6X per acceleratori di nuova generazione

Samsung ha consegnato a Qualcomm i primi campioni di memoria LPDDR6X, accelerando la collaborazione tra le due aziende. La consegna avviene in un momento in cui entrambe puntano a rafforzare le proprie soluzioni per l'intelligenza artificiale. La tecnologia, ancora in fase di perfezionamento, promette di migliorare le prestazioni degli acceleratori di nuova generazione. Questa mossa segna un passo deciso verso l’innovazione nel settore delle memorie ad alte prestazioni.

Samsung e Qualcomm: Una Scommessa sulla Memoria del Futuro nell’Era dell’AI. Samsung ha accelerato i tempi, fornendo a Qualcomm campioni di memoria LPDDR6X, una tecnologia di nuova generazione ancora in fase di sviluppo. Una mossa inusuale nel settore dei semiconduttori, che mira a riconquistare terreno nel mercato dei chip ad alte prestazioni per l’intelligenza artificiale dopo le difficoltà incontrate nel 2025 con le memorie HBM3E. I chip saranno destinati alle schede acceleratrici AI250 di Qualcomm, previste per il secondo semestre del 2027. La Strategia Inattesa e il Contesto Competitivo. La decisione di Samsung di anticipare la fornitura di campioni di LPDDR6X a Qualcomm rappresenta una svolta significativa in un settore tradizionalmente ancorato a tempistiche ben definite.🔗 Leggi su Ameve.eu

Samsung e Qualcomm hanno annunciato di aver già ricevuto i primi campioni di memoria LPDDR6X, un componente chiave per l’avanzamento dell’intelligenza artificiale.

TSMC ha annunciato di voler investire quasi 45 miliardi di dollari per espandere e aggiornare le sue fabbriche di chip.

