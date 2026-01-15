rugby serie c1 essepigi fano mette la freccia vittoria nel derby e primo posto

La Essepigi Techfem Fano Rugby conquista la vetta del campionato di serie C1, dopo aver vinto il derby contro la Fiorini Pesaro. Con questa vittoria, la squadra si posiziona al primo posto nel raggruppamento marchigiano, consolidando la propria posizione in classifica e dimostrando un buon rendimento nel torneo. Un risultato importante che testimonia il progresso e l’impegno del team in questa stagione.

Operazione sorpasso riuscita per la Essepigi Techfem Fano Rugby, che aggiudicandosi l’attesissimo derby con la cadetta della Fiorini Pesaro di serie A si è guadagnata la leadership del raggruppamento marchigiano della C1. Sul campo della Tombaccia oltre che per il campanile si giocava infatti per il primato in classifica, che alla fine del campionato significherà promozione in B. Il 22-7 inflitto ai cugini giallorossi, per la settima affermazione in altrettante gare disputate con un 6 su 6 in trasferta, intanto ha proiettato i rossoblù a +3. Il traguardo resta però lontano, essendoci ancora in calendario l’ultimo turno dell’andata e tutto il girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

