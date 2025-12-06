La Essepigi Techfem domani sarà di scena alle ore 14,30 al "Mandela" di Ancona, dove incrocerà un’ Unione Rugbistica Anconitana reduce dalla sconfitta per 24-14 di Pesaro ed attualmente sesta a quota 7, ma con la sua giornata di riposo già osservata. "L’Unione Rugbistica Anconitana – osserva coach Nucci – è un avversario sempre ostico e non per niente è lì a giocarsela per le prime posizioni con noi, Pesaro, Jesi e la rivelazione San Benedetto". Fano ha vinto anche a Macerata dopo aver espugnato Jesi, San Benedetto ed Ascoli nelle precedenti tre gare. Nell’ultimo turno i ragazzi del presidente Giorgio Brunacci hanno prevalso col punteggio di 40-10 sui maceratesi, consolidando così la seconda posizione (il primo posto garantirà la promozione diretta in B) con 19 punti ad una lunghezza dalla cadetta della Fiorini Pesaro di serie A e con un +8 sul Rugby Jesi ‘70. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby serie c1. Essepigi ad Ancona. Un derby tira l’altro