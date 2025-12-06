Rugby serie c1 Essepigi ad Ancona Un derby tira l’altro
La Essepigi Techfem domani sarà di scena alle ore 14,30 al "Mandela" di Ancona, dove incrocerà un’ Unione Rugbistica Anconitana reduce dalla sconfitta per 24-14 di Pesaro ed attualmente sesta a quota 7, ma con la sua giornata di riposo già osservata. "L’Unione Rugbistica Anconitana – osserva coach Nucci – è un avversario sempre ostico e non per niente è lì a giocarsela per le prime posizioni con noi, Pesaro, Jesi e la rivelazione San Benedetto". Fano ha vinto anche a Macerata dopo aver espugnato Jesi, San Benedetto ed Ascoli nelle precedenti tre gare. Nell’ultimo turno i ragazzi del presidente Giorgio Brunacci hanno prevalso col punteggio di 40-10 sui maceratesi, consolidando così la seconda posizione (il primo posto garantirà la promozione diretta in B) con 19 punti ad una lunghezza dalla cadetta della Fiorini Pesaro di serie A e con un +8 sul Rugby Jesi ‘70. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
