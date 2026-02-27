Due cittadini moldavi sono stati arrestati dai Carabinieri di Cerveteri mentre tentavano di rubare carburante dall’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino. L’intervento si è concluso con il fermo in flagranza di reato, dopo che i militari hanno scoperto l’attività illecita in corso. L’operazione ha impedito il proseguimento del furto di carburante lungo l’impianto.

Vicino a Roma i Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno portato a termine una complessa indagine che si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato di due cittadini di nazionalità moldava e la denuncia in stato di libertà di un terzo complice. I reati contestati includono il concorso in furto aggravato e continuato di cherosene, con l'aggravante della violenza sulle cose e di aver colpito un'infrastruttura di natura energetica destinata a pubblica utilità. L'operazione ha preso il via a seguito di una specifica denuncia presentata il 13 febbraio dalla SO.DE.CO. Srl, la società incaricata della gestione dell'oleodotto che collega Civitavecchia all'Aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rubavano il carburante sull'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino, due arresti

Cerveteri. Furto di carburante sull’oleodotto Civitavecchia – Fiumicino. I Carabinieri arrestano due persone in flagranza di reatoCronache Cittadine CERVETERI – I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno portato a termine una complessa e laboriosa indagine che si è...

Cerveteri, rubavano dall’oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino: arrestatiCerveteri, 27 febbraio 2026 – L’operazione dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri è scattata al termine di un’attività investigativa avviata...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Rubavano il carburante sull'oleodotto di Civitavecchia: arrestati i vampiri del cherosene; Rubavano dall'oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino, arrestati in due; Rubano carburante all’oleodotto per Fiumicino: scoperti e arrestati con il tir pieno; Furto di carburante con le schede della Monteco, condannati l'ex operaio e il fratello.

Rubavano il carburante sull'oleodotto di Civitavecchia: arrestati i vampiri del cheroseneCERVETERI – Vampiri di cherosene arrestati dai carabinieri della stazione locale di via Pertini. Si è conclusa una complessa indagine che si è conclusa che ha portato ad arrestare due cittadini di naz ... civonline.it

Rubavano dall'oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino, arrestati in dueI Carabinieri di Cerveteri hanno fermato 2 cittadini moldavi, il cherosene passava da un tubo minerario e finiva in una cisterna da 15mila litri ... rainews.it

Furto di carburante sull'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino, tubo sottotraccia di 1,3 km: presi due stranieri - facebook.com facebook

Furto di #carburante sull'oleodotto #civitavecchia-Fiumicino, tubo sottotraccia di 1,3 km: presi due stranieri x.com