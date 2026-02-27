Cerveteri Furto di carburante sull’oleodotto Civitavecchia – Fiumicino I Carabinieri arrestano due persone in flagranza di reato

I Carabinieri di Cerveteri hanno arrestato in flagranza di reato due persone coinvolte nel furto di carburante dall’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sospettati, che sono stati fermati durante l’attività di controllo. L’indagine ha richiesto tempo e impegno, portando alla scoperta del tentativo di furto di carburante dall’impianto.