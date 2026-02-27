Cerveteri Furto di carburante sull’oleodotto Civitavecchia – Fiumicino I Carabinieri arrestano due persone in flagranza di reato
I Carabinieri di Cerveteri hanno arrestato in flagranza di reato due persone coinvolte nel furto di carburante dall’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sospettati, che sono stati fermati durante l’attività di controllo. L’indagine ha richiesto tempo e impegno, portando alla scoperta del tentativo di furto di carburante dall’impianto.
Cronache Cittadine CERVETERI – I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno portato a termine una complessa e laboriosa indagine
Bucano l’oleodotto dell’aeroporto di Fiumicino per rubare il carburante: furto da 100mila euroAvevano costruito una deviazione clandestina lunga più di un chilometro fino a una cisterna nascosta in un tir a Cerveteri.
Furto di carburante sull'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino, due arrestiDue persone sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri, a termine una complessa e laboriosa indagine. Si tratta di due cittadini di nazionalità moldava e la denuncia ... ansa.it
