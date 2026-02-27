Cerveteri rubavano dall’oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino | arrestati

Due persone sono state arrestate a Cerveteri dopo aver rubato carburante dall’oleodotto destinato agli aerei di Fiumino. L’operazione dei Carabinieri, conclusa il 27 febbraio 2026, è stata avviata a seguito di un’indagine iniziata dopo una denuncia presentata il 13 febbraio dalla SO. Gli investigatori hanno individuato e fermato i responsabili durante un'azione di contrasto al furto di carburante.

Cerveteri, 27 febbraio 2026 – L'operazione dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri è scattata al termine di un'attività investigativa avviata dopo una denuncia presentata il 13 febbraio dalla SO.DE.CO. Srl, società incaricata della gestione dell'oleodotto che collega Civitavecchia all'aeroporto di Fiumicino. La segnalazione riguardava un andamento anomalo e cali di pressione del carburante lungo la condotta, rilevati in corrispondenza del Fosso Zambra, nell'agro di Cerveteri. La manomissione dell'oleodotto e la deviazione del carburante. Le indagini hanno permesso di accertare che i responsabili avrebbero manomesso fisicamente un tratto dell'oleodotto, realizzando una modifica meccanica finalizzata a deviare il flusso di carburante per aeromobili.