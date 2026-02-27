Rooney racconta il surreale incontro con Maradona | Ero furioso poi mi ha dato un regalo strano

Nel 2013, in un ristorante, Rooney ha incontrato Maradona poco dopo l’eliminazione dello United agli ottavi di Champions League. Durante l’incontro, Rooney era arrabbiato e ha ricordato il momento come surreale. Dopo aver parlato, Maradona gli ha consegnato un regalo che Rooney conserva ancora oggi. L’episodio si è svolto in un contesto informale, lontano dai riflettori dei campi di gioco.