Rooney racconta il surreale incontro con Maradona | Ero furioso poi mi ha dato un regalo strano
Nel 2013, in un ristorante, Rooney ha incontrato Maradona poco dopo l’eliminazione dello United agli ottavi di Champions League. Durante l’incontro, Rooney era arrabbiato e ha ricordato il momento come surreale. Dopo aver parlato, Maradona gli ha consegnato un regalo che Rooney conserva ancora oggi. L’episodio si è svolto in un contesto informale, lontano dai riflettori dei campi di gioco.
Nel 2013 Rooney ha incontrato Maradona in un ristorante subito dopo l'eliminazione dello United agli ottavi di Champions League: conserva ancora il regalo che gli ha dato quella sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»La scena dell’arrivo col tram alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili.
Emanuel Lo racconta come ha conquistato Giorgia: “Lei mi disse che ero troppo piccolo”Emanuel Lo si confessa: dai "tortellini" che fanno impazzire Malgioglio alla conquista di Giorgia con una mail firmata Emanuel78.