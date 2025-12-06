Emanuel Lo racconta come ha conquistato Giorgia | Lei mi disse che ero troppo piccolo

Emanuel Lo si confessa: dai "tortellini" che fanno impazzire Malgioglio alla conquista di Giorgia con una mail firmata Emanuel78. Il ballerino racconta 23 anni d'amore, un pizzico di gelosia e una carriera fantastica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Emanuele di Mare racconta come, grazie alla collaborazione tra la fotocamera di realme GT 8 Pro e Ricoh GR, ogni scatto di street photography diventi un’esperienza unica. Evento di lancio | 2 dicembre Scopri la potenza senza confini di realme GT 8 Pro #rea - facebook.com Vai su Facebook

Emanuel Lo racconta come ha conquistato Giorgia: “Lei mi disse che ero troppo piccolo” - Cristiano Malgioglio ne va in visibilio: "È l'uomo dei miei sogni, ho una sua foto sul mio comodino". Si legge su fanpage.it

Emanuel Lo: "Giorgia all'inizio era gelosissima. Un suo difetto? A casa non mi lascia fare nulla" - Il ballerino, coreografo, regista e docente di Amici, racconta in un’intervista a Corriere della Sera il percorso professionale e personale che lo ha reso uno dei volti più amati della danza italiana ... msn.com scrive

Giorgia racconta la lite con Emanuel Lo al ristorante: “Nostro figlio ha minacciato di andarsene” - Sincera e straordinariamente normale, Giorgia dimostra, ancora una volta, di essere lontana dallo stereotipo della celebrità e racconta una lite – come accade a tante coppie – avvenuta con il compagno ... Segnala dilei.it