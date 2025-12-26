Tentato furto in abitazione arrestato 33enne

Tarantini Time Quotidiano Prosegue senza sosta l’attività di  controllo del territorio  da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, nell’ambito di un più ampio dispositivo di  servizi coordinati dal Comando Provinciale   dei Carabinieri di Taranto, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al rafforzamento della sicurezza urbana. È in tale contesto che, nei giorni scorsi, i militari della  Sezione Radiomobile  hanno arrestato in flagranza di reato un  33enne tarantino, ritenuto presunto responsabile del  reato di tentato furto aggravato in concorso. L’intervento è maturato nel corso di un  servizio perlustrativo pomeridiano, quando una segnalazione pervenuta al  numero di emergenza 112 NUE  ha consentito di indirizzare tempestivamente le pattuglie verso il centro cittadino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

