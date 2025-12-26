Tentato furto in abitazione arrestato 33enne
Tarantini Time Quotidiano Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, nell’ambito di un più ampio dispositivo di servizi coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al rafforzamento della sicurezza urbana. È in tale contesto che, nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne tarantino, ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato in concorso. L’intervento è maturato nel corso di un servizio perlustrativo pomeridiano, quando una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 NUE ha consentito di indirizzare tempestivamente le pattuglie verso il centro cittadino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
