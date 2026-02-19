IL VIDEO | Patrizio Forniti scatta il sequestro da 10 milioni di euro Sigilli alla villa con il bunker

Patrizio Forniti è coinvolto in un'operazione che ha portato al sequestro di beni per 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli a una villa con un bunker, due ville con piscina ad Anzio, e vari immobili tra Aprilia e Anzio. Le proprietà erano già sotto interdittiva antimafia. Tra i beni sequestrati ci sono anche magazzini, autorimesse e un terreno di circa 25 ettari. I controlli sono stati condotti con attenzione, per accertare eventuali collegamenti con attività illecite.

Sottochiave immobili, autorimesse, società, orologi. Il provvedimento eseguito dalla Dia, con carabinieri e finanza Società ad Aprilia e Anzio, già sottoposte ad interdittiva antimafia, nonché 10 immobili tra cui due ville di vaste dimensioni munite di piscina ad Anzio, tre villini, due magazzini, due autorimesse, un terreno di circa 25.000 mq, 11 autovetture, ma anche orologi di pregio, gioielli, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa dieci milioni di euro. A tanto ammonta il sequestro di beni nei confronti del "capo dei capi" Patrizio Forniti, nome noto alle cronache locali e non solo, narcotrafficante con un ruolo apicale non solo appunto nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti ma dedito anche all'usura e alle estorsioni.