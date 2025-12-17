Notte movimentata ad Arluno, dove il costante andirivieni di persone ha insospettito le forze dell'ordine. L'intervento dei Carabinieri ha portato alla scoperta di un mini market della droga nascosto all’interno di una abitazione. Un 27enne è stato arrestato, rivelando ancora una volta come il crimine organizzato si mimetizzi tra le mura di case apparentemente normali.

© Ilgiorno.it - Arluno, via vai sospetto da una casa nelle ore notturne: scoperto mini market della droga. Arrestato 27enne

Arluno (Milano), 17 dicembre 2025 – È stato il continuo via vai di persone, concentrato soprattutto nelle ore notturne, ad attirare l’attenzione dei Carabinieri e quando i militari sono infine intervenuti hanno trovato nell’abitazione messa nel mirino un piccolo supermarket della droga. L’atto finale di questa vicenda è andato in scena nella notte di sabato scorso, 13 dicembre, quando è scattata la perquisizione. Nella casa abitata da un 27enne, i militari della Compagnia di Legnano hanno trovato 200 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana e 14 grammi di funghi allucinogeni, oltre a una somma in contanti di circa 2mila euro di provenienza sospetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

