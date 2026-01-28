Mini love market – Around the world
Domenica 1 febbraio Hygge Hive si trasforma in un piccolo mondo dedicato all’amore. Nel cuore di San Zeno, il mini love market propone prodotti handmade, musica e un’atmosfera di festa. Chi cerca un regalo originale per San Valentino o semplicemente vuole vivere una giornata diversa può trovare qui il suo appuntamento.
Cerchi un regalo di San Valentino originale? O semplicemente un modo diverso per celebrare l’amore.in tutte le sue forme? Domenica 1 febbraio Hygge Hive si trasforma in un piccolo mondo di prodotti handmade, musica e good vibes, nel cuore di San Zeno.?? Prodotti fatti a mano, perfetti per regali speciali (per partner, amiche, famiglia. o per te!)?? Drink & tisane per scaldare l’atmosfera?? Music & vibes all day long?? Creazioni da tutto il mondo 10.30–12.00? Crea un portafoto in argilla (18 euro) 16.00–18.00? Dipingi un piattino o una tazza (da 25 euro) Vieni con chi vuoi: la tua metà, un’amica, tua mamma, o regalati un momento creativo tutto per te.🔗 Leggi su Veronasera.it
