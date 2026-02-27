Roma Massara sull’ottavo di Europa League contro il Bologna | Sarà una bella sfida ma è un problema per il ranking! Siamo contenti di una cosa

Il direttore sportivo della Roma ha commentato l’estrazione degli ottavi di finale di Europa League, che vedrà la squadra affrontare il Bologna. Ha detto che si tratta di una bella sfida, ma ha anche sottolineato che rappresenta un problema per il ranking. Ha aggiunto di essere soddisfatto di una cosa in particolare, senza specificare quale.

