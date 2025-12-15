Bisseck a Inter TV | Siamo molto contenti abbiamo fatto una bella gara Conta la vittoria

Bisseck, difensore dell’Inter, ha espresso soddisfazione dopo la vittoria a Marassi, che ha permesso ai nerazzurri di riconquistare il primo posto prima della pausa natalizia. In un’intervista a Inter TV, ha sottolineato l’importanza della vittoria e l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista della Supercoppa.

© Internews24.com - Bisseck a Inter TV: «Siamo molto contenti, abbiamo fatto una bella gara. Conta la vittoria» Inter News 24 Bisseck sull’ultimo turno prima della pausa natalizia: vittoria pesante a Marassi, primo posto riconquistato e ora testa alla Supercoppa. L’ Inter chiude il campionato prima di Natale nel migliore dei modi, superando 2-1 il Genoa al Ferraris e tornando in vetta alla classifica. La squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno alla guida dei nerazzurri, si impone sul campo della formazione di Daniele De Rossi, mostrando solidità, personalità e qualità nei momenti chiave della gara. L’avvio è tutto a favore dell’Inter, che trova il vantaggio grazie a Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area. Internews24.com Il rischio di Bisseck e altri episodi: l'analisi di quello che è successo in Verona-Inter | DAZN Serie A: Bisseck e Lautaro lanciano l'Inter in vetta, al Genoa non basta Vitinha - Una vittoria che vale il primo posto in classifica quella conquistata a Genova dall'Inter contro i rossoblù di Daniele De Rossi. ansa.it

Genoa-Inter 1-2: Bisseck e Lautaro firmano le reti nerazzurre - Inter di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

FINISCE QUIIIII #GenoaInter 1-2 (Bisseck, Lautaro) L’Inter si prende la testa della classifica. - facebook.com facebook

I gol di Bisseck e Lautaro portano l’Inter davanti a tutti. Genoa battuto 2-1 x.com