Roma-Juventus | scacchiere dell’Olimpico tra pressing alto e rifiniture tra le linee

Domenica sera allo Stadio Olimpico si terrà la partita tra Roma e Juventus, due delle squadre più rappresentative del calcio italiano. La sfida prevede un confronto tattico tra le formazioni, con momenti di pressing alto e azioni di rifinitura tra le linee. La partita è attesa come uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Domenica sera allo Stadio Olimpico andrà in scena uno dei confronti più identitari del calcio italiano. La Roma di Gian Piero Gasperini contro la Juventus di Luciano Spalletti. Una sfida che arriva in un momento particolare della stagione, con i giallorossi in piena corsa Champions e i bianconeri reduci da un inatteso rallentamento. Ma al di là della classifica, Roma-Juve resta una partita che si gioca soprattutto sui dettagli tattici. Organizzazione del pressing, occupazione delle mezze corsie, capacità di manipolare i blocchi difensivi avversari. La Roma di Gasperini: struttura a tre e rifinitura posizionale. La Roma si presenta con il suo ormai consolidato 3-4-2-1, sistema che Gasperini interpreta in chiave estremamente verticale ma allo stesso tempo codificata nelle distanze tra i reparti.