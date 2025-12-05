Calciomercato Juventus l’Atletico Madrid prova a mettere i bastoni tra le ruote a Comolli | pressing incessante per quell’obiettivo! Ultime
Calciomercato Juventus, l’Atalanta trema per il suo gioiello: Simeone piomba sul centrocampista, rinnovo in stallo e possibile addio anticipato. La pianificazione delle strategie per il futuro centrocampo bianconero rischia di subire un brusco scossone a causa dell’irruzione sulla scena di una delle corazzate del calcio europeo. La dirigenza della Vecchia Signora, sempre attenta alle dinamiche della Serie A, ha da tempo individuato in un pilastro della mediana dell’ Atalanta il profilo ideale per innalzare il tasso fisico e tecnico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tuttavia, quello che sembrava un obiettivo sensibile ma gestibile con i tempi giusti, potrebbe sfuggire di mano per l’interesse concreto dell’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juventus News/ Anche il Real Madrid su Yildiz, Doué rinforzo a destra (24 ottobre 2025) - Il calciomercato Juventus segue Guela Doué per rinforzare la rosa mentre cerca di respingere l'assalto del Real Madrid per Kenan Yildiz Dopo le deludenti prestazioni dell’ultimo mese la dirigenza ... ilsussidiario.net scrive
Tudor boccia la Juve sul mercato: altra esclusione eccellente a Madrid - La squadra di Igor Tudor arriva alla sfida nel momento peggiore della stagione, con l’allenatore sotto processo e una situazione in panchina che scotta dopo gli ultimi risultati deludenti. Lo riporta calciomercato.it
Calciomercato Juventus, occhi su Malo Gusto: può essere l'alternativa a Molina - La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei laterali destri in vista della sessione di calciomercato invernale di gennaio 2026. Si legge su calciomercato.com
Juventus, non risulterebbe un pre accordo con il Real Madrid per Yildiz - La Juventus si prepara a mesi intensi sul fronte rinnovi, e uno dei dossier più delicati riguarda senza dubbio Kenan Yildiz. Riporta it.blastingnews.com
Home Mercato Video Foto Rosa - L'allenatore del Real Madrid nutre un desiderio così forte per il giovane talento turco da essere, a quanto pare, ... Riporta sportmediaset.mediaset.it