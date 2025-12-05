Calciomercato Juventus l’Atletico Madrid prova a mettere i bastoni tra le ruote a Comolli | pressing incessante per quell’obiettivo! Ultime

Calciomercato Juventus, l’Atalanta trema per il suo gioiello: Simeone piomba sul centrocampista, rinnovo in stallo e possibile addio anticipato. La pianificazione delle strategie per il futuro centrocampo bianconero rischia di subire un brusco scossone a causa dell’irruzione sulla scena di una delle corazzate del calcio europeo. La dirigenza della Vecchia Signora, sempre attenta alle dinamiche della Serie A, ha da tempo individuato in un pilastro della mediana dell’ Atalanta il profilo ideale per innalzare il tasso fisico e tecnico della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tuttavia, quello che sembrava un obiettivo sensibile ma gestibile con i tempi giusti, potrebbe sfuggire di mano per l’interesse concreto dell’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

