Trasporti pubblici in crisi | Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo tra le linee peggiori d’Italia

Secondo il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, alcune linee di trasporto pubblico romane, come Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo, si trovano tra le peggiori d’Italia. Disagi frequenti e corse soppresse evidenziano le criticità del sistema, alimentando preoccupazioni tra pendolari e cittadini. Nonostante le difficoltà, si attendono segnali di miglioramento per un servizio più efficiente e affidabile.

Trasporti in crisi: Pendolaria denuncia sottofinanziamento e “mobility poverty” - Il trasporto pubblico italiano perde colpi: il Fondo Nazionale Trasporti 2026 varrà il 38% in meno del 2009 (inflazione inclusa), mentre la legge di Bilancio toglie risorse a metro C Roma, M4 Milano e ... cn24tv.it

Trasporti, Legambiente: un pendolare su quattro rinuncia al treno. Bocciate le ferrovie per Viterbo e Ostia - Il rapporto Pendolaria conferma tra le linee peggiori d'Italia le due tratte regionali tra disservizi e cancellazioni: gli utenti passati da 550mila del 2019 ai 400mila del 2024 ... roma.corriere.it

