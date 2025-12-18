Trasporti pubblici in crisi | Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo tra le linee peggiori d’Italia

Secondo il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, alcune linee di trasporto pubblico romane, come Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo, si trovano tra le peggiori d’Italia. Disagi frequenti e corse soppresse evidenziano le criticità del sistema, alimentando preoccupazioni tra pendolari e cittadini. Nonostante le difficoltà, si attendono segnali di miglioramento per un servizio più efficiente e affidabile.

Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente: Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo tra le linee peggiori per disagi e corse soppresse, ma si spera in miglioramenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

