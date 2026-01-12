Napoli e Inter si affrontano a San Siro in un match che termina 2-2, senza modificare significativamente la classifica del campionato. La partita, caratterizzata da poche emozioni, lascia intatte le distanze tra le prime della classe, con il Napoli che non riesce a ridurre il divario dalla capolista. Un risultato che, seppur prevedibile, mantiene aperta la corsa allo scudetto, con ancora quattro punti di differenza tra le contendenti.

Napoli, 12 gennaio 2026 – Molto rumore per nulla, o quasi, per parafrasare William Shakespeare: il tanto atteso match di San Siro partorisce un 2-2 che non consente all' Inter di innescare il primo vero tentativo di fuga del campionato, sfruttando anche il precedente pareggio del Milan in casa della Fiorentina, e che al contempo non permette al Napoli di accorciare quella forbice di 4 punti apertasi nel precedente turno con la capolista, in vantaggio prima con Federico Dimarco e poi con un rigore di Hakan Calhanoglu. Entrambe le reti dei padroni di casa sono state pareggiate da Scott McTominay che, per restare in tema di citazioni, ha vissuto una 'settimana da Dio' che a fine campionato potrebbe pesare come un macigno nell'economia di una lotta scudetto ancora viva per tutti: anche per le inseguitrici del terzetto di testa, che a fari spenti provano a scrivere un altro copione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, i 4 giorni che possono valere lo scudetto: McTominay torna trascinatore e bomber

