A Roma, alla Coin di Termini, sono stati segnalati furti che coinvolgono una cassiera. La donna ha affermato di aver commesso alcune leggerezze, spiegando che si trattava di pratiche di sconti speciali rivolti alle forze dell’ordine, e ha negato di essere una ladra. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La donna è stata interrogata davanti al Gip assieme ad altri tre dipendenti. Il direttore del negozio aveva riscontrato ammanchi superiori ai 100mila euro negli incassi "Ho commesso alcune leggerezze ma non sono una ladra. Praticavamo solo sconti particolari agli appartenenti alle forze dell'ordine". È stata la dichiarazione spontanea della cassiera della Coin store della stazione Termini di Roma, che questa mattina, insieme ad altri tre dipendenti dell'attività commerciale, sono comparsi davanti al Gip del tribunale di Roma, Angelo Giannetti, per l'interrogatorio preventivo.

© Lapresse.it - Roma, furti alla Coin di Termini. Cassiera: “Commesse leggerezze ma non sono una ladra”

