Furti alla Coin di Termini indagati 21 tra poliziotti e carabinieri Fari su una cassiera infedele

Un tentativo di furto alla Coin di Termini ha portato all’indagine su 21 persone, tra poliziotti e carabinieri, coinvolti in sospetti di complicità. La causa risale a un episodio in cui sono stati sottratti capi di abbigliamento, cosmetici e profumi senza pagare, con alcune telecamere che hanno catturato momenti chiave. Tra gli indagati c’è anche una cassiera sospettata di aver facilitato il furto. Le autorità continuano le verifiche sui dettagli dell’accaduto.

Sono 44 in tutto le persone coinvolte. L'inchiesta nasce da un ammanco di 184mila euro e da riprese che hanno svelato il meccanismo Giacche, piumini, felpe, camicie, cinture, cappelli, borse, intimo, cosmetici e profumi. Tutti presi senza pagare. Furti che sarebbero stati commessi anche da 21 rappresentanti delle forze dell'ordine a Roma, nello specifico nella Coin della stazione Termini. A ricostruirlo è una indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio. Sono 44, in tutto, le persone indagate. A portare avanti l'inchiesta che ha scovato le (presunte) mele marce sono stati i carabinieri del nucleo operativo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

