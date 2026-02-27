+Roma | da luglio veicoli elettrici pagano accesso a Ztl ma 50 per cento del costo base+

A partire dal primo luglio, i veicoli elettrici che si muovono solo con trazione elettrica devono pagare per entrare nella ZTL di Roma. La tariffa stabilita prevede un aumento del 50 per cento rispetto al costo base. La decisione riguarda tutte le auto completamente elettriche che accedono al centro storico della città.

Dal primo luglio, i veicoli che utilizzano esclusivamente trazione elettrica dovranno pagare per accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Roma. Di conseguenza, il passaggio attraverso i varchi non sarà più gratuito come in precedenza. Tuttavia, il permesso annuale a pagamento avrà un costo ridotto del 50% rispetto ai veicoli alimentati a benzina o diesel. Questo nuovo permesso sarà disponibile per tutti i possessori di auto elettriche, non limitandosi solamente a coloro che possono richiedere il permesso per il centro storico. Dettagli sulla delibera della giunta capitolina. Questa misura è stata recentemente definita dalla giunta capitolina, che ha approvato una delibera mirata al decongestionamento del centro storico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, pass da 1000 euro per veicoli elettrici in ZtlUn permesso annuale da mille euro per i veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato e il pagamento delle soste nelle...

