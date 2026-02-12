Da oggi i veicoli elettrici entrano in Ztl pagando, mentre gli ibridi dovranno pagare per la sosta. La novità riguarda il centro storico, dove finora i veicoli a zero emissioni potevano circolare senza costi. Ora chi entra con un’auto elettrica dovrà mettere mano al portafoglio per l’accesso, mentre chi possiede un’auto ibrida dovrà pagare la sosta nelle aree dedicate. La misura mira a incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti, ma ha già sollevato le prime polemiche tra i cittadini

Accesso a pagamento nella Zona a traffico limitato del centro storico per i veicoli elettrici, che finora non dovevano sostenere alcun costo. Inoltre, la sosta diventa tariffata sulle strisce blu anche per chi possiede un veicolo ibrido. Queste sono le due misure che entreranno in vigore a Roma nei prossimi mesi, con l’obiettivo principale di decongestionare il traffico nel centro storico. Nella serata di ieri, l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha firmato due direttive che saranno poi tradotte in delibere di giunta entro la fine del mese. Il primo documento prevede un permesso annuale del costo di mille euro per le auto a trazione elettrica che desiderano accedere alla Ztl Centro Storico, per le quali, tuttavia, la sosta sulle strisce blu rimarrà gratuita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: veicoli elettrici pagheranno accesso in Ztl e gli ibridi la sosta

Approfondimenti su Roma Ztl

A partire da oggi, la ZTL di Acireale introduce nuove restrizioni che interessano anche veicoli elettrici e ibridi.

A Napoli, le agevolazioni per veicoli elettrici e ibridi sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Ztl

Argomenti discussi: Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: Mille euro per il pass d’accesso; A Roma i veicoli elettrici pagheranno l’accesso nella Ztl e gli ibridi la sosta; Auto elettriche, esenzioni addio: arrivano le tasse. Dallo Uk al Giappone ecco come e quanto si paga; Roma, nuovi parcheggi: ecco le aree per tredici nodi di scambio.

Roma: veicoli elettrici pagheranno accesso in Ztl e gli ibridi la sostaRoma introduce il pagamento per l'accesso alla Ztl per veicoli elettrici e la sosta a pagamento per veicoli ibridi. romadailynews.it

Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: «Mille euro per il pass d’accesso»Anche i possessori di un’auto elettrica pagheranno per entrare nel centro di Roma. Mille euro all’anno per varcare la Zona a traffico limitato. Scatta la congestion charge ... ilmessaggero.it

# tl di Roma chiusa alle auto elettriche: «Mille euro per il pass d’accesso» ## Il provvedimento firmato dall’assessore Patanè andrà in giunta entro fine mese. Nel documento previsto anche il ticket per la sosta sulle strisce blu per i veicoli mild hybrid: esenti gli i facebook