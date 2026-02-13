Roma pass da 1000 euro per veicoli elettrici in Ztl

Roma, un permesso annuale da mille euro per i veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato è stato introdotto dal Comune, con l’obiettivo di incentivare l’uso di auto a zero emissioni e ridurre l’inquinamento nel centro storico. La novità, annunciata questa mattina, prevede che i proprietari di veicoli elettrici paghino una tassa più alta rispetto alle precedenti agevolazioni, creando così una spinta a preferire mezzi più sostenibili ma anche un nuovo onere economico. Tra le modifiche approvate, il Comune ha deciso di distinguere le tariffe in base alla potenza del veicolo,

Un permesso annuale da mille euro per i veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato e il pagamento delle soste nelle strisce blu per tutte le auto mild hybrid Questo il contenuto dei due provvedimenti di indirizzo firmati dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. I "due provvedimenti di indirizzo saranno poi sottoposti all'esame della Giunta entro febbraio e che rientrano nell'ambito delle misure volte a decongestionare l'area del centro storico capitolino, patrimonio Unesco, limitandone l'accesso ai veicoli privati". Mariacristina Masi, Consigliere FdI in Assemblea Capitolina, ha commentato la notizia in una nota: "Sulla Ztl la Giunta Gualtieri mostra il suo vero volto.