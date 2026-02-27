Ridotta in schiavitù e costretta a sposarsi a 14 anni | pm chiede condanna per i genitori

Un procedimento giudiziario si concentra sulla storia di una giovane costretta a vivere una vita difficile fin dall'adolescenza, con accuse rivolte ai genitori per averla sottoposta a condizioni di oppressione e matrimoni forzati. La vicenda ha attirato l'attenzione sul caso di una ragazza di 14 anni che avrebbe subito ingiustizie legate alla sua libertà personale.

"Mi volevano con il burqa, sposata e infelice": il pm chiede la condanna a due anni e mezzo per i genitori della 14enne ridotta in schiavitù a Ostia.