Una ragazzina bengalese ha denunciato di essere stata costretta a sposarsi a 14 anni, dopo che i genitori avevano deciso il suo matrimonio senza il suo consenso. Il pubblico ministero di Roma ha chiesto la condanna dei genitori per questa vicenda. La giovane ha raccontato di aver subito imposizioni da parte della famiglia, senza aver mai incontrato il marito prima del matrimonio.

La sua vita era già stata decisa dai genitori: sposarsi a 14 anni, ancora ragazzina, con un uomo che per lei non significava nulla e che non aveva mai visto. Invece di accettare il volere della famiglia, la giovane ha opposto resistenza e chiesto aiuto. Questa è la storia di S.H., una ragazza bengalese costretta per anni a subire le angherie della famiglia. Stando a quanto raccontato dalla vittima, oggi maggiorenne, le vessazioni nei suoi confronti sono andate avanti per più di un anno, nello specifico dal marzo 2020 a novembre 2021. La famiglia, all’epoca, viveva a Ostia (Roma). Lei si sentiva italiana a tutti gli effetti, desiderava diventare chirurgo, ma ciò era mal visto dai suoi genitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Costretta a sposarsi a 14 anni, la denuncia di una ragazzina bengalese: il pm di Roma chiede la condanna dei genitori

Ridotta in schiavitù e costretta a sposarsi a 14 anni: pm chiede condanna per i genitori"Mi volevano con il burqa, sposata e infelice": il pm chiede la condanna a due anni e mezzo per i genitori della 14enne ridotta in schiavitù a Ostia.

Roma, palpeggia una ragazzina davanti ai genitori: arrestato bengalesePrima ha palpeggiato una minorenne in metropolitana, approfittando della confusione, per poi cercare di baciarla, a pochi metri di distanza dai suoi...

Temi più discussi: Sanremo 2026: una voce per i diritti delle bambine; Burqa, botte e un tentato matrimonio combinato in Bangladesh. I pm: Condannate i genitori; La guerra contro le donne a Gaza; Alessandra Mastronardi compie 40 anni, i migliori film e le serie tv.

Ridotta in schiavitù e costretta a sposarsi a 14 anni: pm chiede condanna per i genitoriMi volevano con il burqa, sposata e infelice: il pm chiede la condanna a due anni e mezzo per i genitori della 14enne ridotta in schiavitù ... fanpage.it

Costretta a sposarsi, la madre a processoSe non ti sposi sposi con lui ti porto via il bambino. È dinanzi a questa minaccia che, secondo le accuse una ragazza albanese di 20 anni avrebbe accettato di sposare un uomo di 15 anni più grande. ilrestodelcarlino.it