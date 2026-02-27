Roma torna al centro dell’attenzione politica con un appello che coinvolge tutte le parti, chiedendo di mettere da parte le divergenze per lavorare insieme su una riforma fondamentale per il futuro della città. L’iniziativa mira a coinvolgere ogni attore nel tentativo di superare le difficoltà e definire un percorso condiviso, ma finora non sono stati raggiunti risultati concreti.

L’appello di Giorgia Meloni è rivolto a tutti i presenti, nessuno escluso: «Fare uno sforzo» per trovare una quadra su una riforma «che serve a Roma e all’Italia». Alla riunione a Palazzo Chigi, che prende il via alle 12 e si prolunga per più di un’ora, prendono parte tutti gli “attori” coinvolti nella scrittura del disegno di legge che promette di dare maggiori poteri alla Capitale: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione, Francesco Rocca, la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati e il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. Sul tavolo c’è un solo nodo, ma assai complicato da sbrogliare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma Capitale, fumata grigia. L?appello bipartisan di Meloni

Calciomercato Roma, fumata bianca per Malen: oggi l’arrivo nella CapitaleLa sconfitta di ieri con il Torino ha sancito l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, salutando così la prima competizione della stagione.

Salvatore Genova al comando di Talete fino a giugno, "fumata grigia" sulla confermaIl futuro di Talete rimane, almeno per il momento, nelle mani di Salvatore Genova.

Discussioni sull' argomento Roma Capitale, fumata grigia. L’appello bipartisan di Meloni; Bartolozzi verso il rinvio a giudizio. Nordio: perplesso dalla tempistica; Valditara: La Lega da sempre partito delle libertà. Nella sinistra c’è troppo massimalismo.

Roma Capitale, fumata grigia. L’appello bipartisan di MeloniL’appello di Giorgia Meloni è rivolto a tutti i presenti, nessuno escluso: «Fare uno sforzo» per trovare una quadra su una riforma «che serve a Roma ... ilmessaggero.it

La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica... facebook

La giunta di Roma Capitale approva la delibera sullo stadio della Roma. Il provvedimento dovrà essere sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000. L'investimento della As Roma sarà di 1. x.com