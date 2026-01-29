Salvatore Genova al comando di Talete fino a giugno fumata grigia sulla conferma

Questa mattina a palazzo Gentili si è svolta l’assemblea dei soci di Talete. La decisione sul futuro del presidente Salvatore Genova è stata rinviata, lasciando il suo incarico in sospeso fino a giugno. La riunione si è conclusa senza una conferma ufficiale, lasciando tutti in attesa di sviluppi.

Il futuro di Talete rimane, almeno per il momento, nelle mani di Salvatore Genova. L'attesa fumata bianca, o forse sarebbe meglio dire il rinvio strategico, è arrivato durante l'assemblea dei soci che si è svolta questa mattina, 29 gennaio, tra le mura di palazzo Gentili. I sindaci dei sessanta.

