Calciomercato Roma fumata bianca per Malen | oggi l’arrivo nella Capitale

La Roma ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Malen, che si unirà alla squadra nelle prossime settimane. La trattativa si è conclusa positivamente, segnando un passo importante nel calciomercato estivo dei giallorossi. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la società focalizza l’attenzione sull’organico per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

La sconfitta di ieri con il Torino ha sancito l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia, salutando così la prima competizione della stagione. Per dimenticare questo passo falso i giallorossi si rifugiano nel mercato, dove Massara negli ultimi giorni ha accelerato per regalare a Gasperini i rinforzi richiesti. Dopo aver chiuso l’ operazione Robinio Vaz, è infatti in arrivo un nuovo attaccante per il tecnico di Grugliasco. Nelle ultime ore è stato completamente definito l’ accordo con l’Aston Villa per Donyell Malen, che è dunque pronto a sbarcare nella Capitale. Le cifre dell’affare. Due acquisti consecutivi che serviranno per alimentare il reparto offensivo, che nel corso di questo mese di gennaio potrebbe anche salutare qualche tassello. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

