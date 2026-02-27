Roma | auto in fiamme vicino a Villa Borghese indagini in corso

Un’auto è andata a fuoco nel pomeriggio vicino a Villa Borghese, nel cuore di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La vettura è stata danneggiata in modo significativo, e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per avviare le indagini necessarie. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili.

Un'auto in fiamme a Villa Borghese: intervento dei vigili del fuoco e polizia locale. Nessun ferito, indagini in corso. Un’auto ha preso fuoco questo pomeriggio nei pressi di Villa Borghese, un’area di grande pregio nel centro di Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 14 in via Paisiello, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme, e gli agenti del gruppo Parioli della polizia locale, pronti a gestire la situazione. Fortunatamente, al momento non risultano feriti a seguito dell’incidente, il che ha contribuito a ridurre la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: auto in fiamme vicino a Villa Borghese, indagini in corso Leggi anche: Atripalda, auto in fiamme nella notte: indagini in corso Auto in fiamme al Parco dei Fiori: indagini in corsoUn’auto in fiamme nel rione delle palazzine popolari di Parco dei Fiori, in via Falcone a Caserta: si tratta di una Fiat 500L. Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Incendio a Montesacro: auto avvolta dalle fiamme in mezzo al traffico; Auto a fuoco sulla Nomentana, traffico in tilt verso il centro: strada chiusa e auto incolonnate; Roma, incendio alla Romanina: carrozzeria in fiamme, il titolare cerca di spegnere il fuoco e si ustiona; Auto in fiamme a Montesacro, panico tra automobilisti e passanti: intervengono i vigili del fuoco. Roma: auto in fiamme vicino a Villa Borghese, indagini in corsoUn'auto in fiamme a Villa Borghese: intervento dei vigili del fuoco e polizia locale. Nessun ferito, indagini in corso. romadailynews.it Auto in fiamme a Roma: le fiamme a pochi passi dalla Galleria BorgheseAuto in fiamme a Roma, nella giornata del 27 febbraio. Poco dopo l'ora di pranzo, le fiamme hanno avvolto un veicolo in via Giovanni Paisiello, tra il quartiere IV Salario e il Quartiere III Pinciano. video.corriere.it "Gli eroi sono altri": parla il tassista che ha salvato la studentessa dallo stupro a Villa Borghese ift.tt/zkdsFQr x.com Laghetto Villa Borghese - facebook.com facebook