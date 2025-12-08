Auto in fiamme al Parco dei Fiori | indagini in corso

Casertanews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto in fiamme nel rione delle palazzine popolari di Parco dei Fiori, in via Falcone a Caserta: si tratta di una Fiat 500L. L’episodio è il secondo in pochi mesi nello stesso quartiere e ha riacceso tensione e timori tra i residenti.La Questura sta indagando mantenendo il massimo riserbo. A. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

auto fiamme parco fioriCASERTA. Auto incendiata al Parco dei Fiori - CASERTA – Un’altra auto avvolta dalle fiamme in piena notte nel rione popolare di Parco dei Fiori, in via Falcone. Lo riporta casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Auto Fiamme Parco Fiori