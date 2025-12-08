Auto in fiamme al Parco dei Fiori | indagini in corso
Un’auto in fiamme nel rione delle palazzine popolari di Parco dei Fiori, in via Falcone a Caserta: si tratta di una Fiat 500L. L’episodio è il secondo in pochi mesi nello stesso quartiere e ha riacceso tensione e timori tra i residenti.La Questura sta indagando mantenendo il massimo riserbo. A. 🔗 Leggi su Casertanews.it
