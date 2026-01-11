Atripalda auto in fiamme nella notte | indagini in corso

Nella notte ad Atripalda, un'auto è andata a fuoco in via Tiratore intorno alle 3:30. L'incendio è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell'incendio o eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Auto in fiamme nella notte ad Atripalda. L’incendio è avvenuto intorno alle tre e mezza della scorsa notte in via Tiratore. Sul posto sono intervenuti per domare le fiamme i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Gli accertamenti sulla natura del rogo alla vettura di un residente della zona. Sempre ad Atripalda, nella serata di ieri, un violento incidente stradale tra Contrada San Lorenzo, ad Atripalda. Due vetture sono rimaste coinvolte in un impatto la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale e ci sarebbero anche dei feriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Atripalda, auto in fiamme nella notte: sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri - L’incendio è avvenuto intorno alle tre e mezza della scorsa notte in via Tiratore. irpinianews.it

Tampomamento a catena in autostrada: coinvolte alcune vetture con i tifosi dell'Avellino Per fortuna nessun ferito, solo un grande spavento e danni per i mezzi. Danni per le auto di La Effe Group Rent Atripalda e di Benedetto Rent Atripalda In aggiorname - facebook.com facebook