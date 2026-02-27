Rogoredo l’agente chiede perdono

Un agente si scusa pubblicamente, affermando di sentirsi responsabile di una morte che ritiene ingiusta. Nel frattempo, un uomo si impegna a risarcire, sostenendo che la vittima avrebbe dovuto essere in vita. I familiari della persona deceduta replicano duramente, ribadendo che non si tratta di un semplice errore. La vicenda si svolge in un contesto di grande tensione e discussione pubblica.

Come per Carmelo Cinturrino, anche le loro versioni hanno retto qualche giorno. Poi hanno iniziato a incrinarsi, a sovrapporsi, a correggersi. Anche grazie alle testimonianze di chi frequenta il boschetto di Rogoredo, come l’afghano che, nascosto tra i cespugli, ha visto tutta la sequenza del controllo antidroga culminato nell’uccisione di Abderrahim Mansouri. E oggi quei quattro agenti - tutti presenti il 26 gennaio - non sono più al commissariato Mecenate. Indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, sono stati assegnati a uffici non operativi della questura di Milano. Un trasferimento deciso mentre le indagini del pm Giovanni Tarzia continuano a scavare non solo sull’omicidio e sulla presunta messinscena, ma anche sulla gestione del commissariato dove Cinturrino ha lavorato dal 2010. 🔗 Leggi su Laverita.info

