Rogoredo arrestato l' agente Cinturrino | Omicidio volontario

Carmelo Cinturrino, agente di polizia, è stato arrestato per aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri. La sua azione ha provocato la morte dell’uomo durante un intervento nel quartiere di Rogoredo. Gli investigatori hanno ricostruito che il poliziotto ha sparato durante un inseguimento, causando la tragica fatalità. Le autorità hanno confermato l’arresto e stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato grande attenzione in città.

Svolta nell’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri: è stato arrestato l’agente Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti, il 28enne marocchino, noto come Zack e attivo nel boschetto della droga di Rogoredo, era disarmato quando è stato colpito alla testa. La pistola giocattolo, una finta Beretta, sarebbe stata collocata accanto al corpo solo in un secondo momento. La versione fornita inizialmente dal poliziotto è stata smentita dagli accertamenti. "Ho detto 'fermo polizia', lui ha estratto la pistola, e io temendo per la mia vita, ho sparato", aveva dichiarato Cinturrino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Pusher ucciso a Rogoredo, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario

Sparatoria a Rogoredo, Cinturrino fermato per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino, tutte le bugie del poliziotto arrestato: «La vittima non aveva un'arma»

