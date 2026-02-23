Rogoredo agente arrestato in servizio

L'agente di polizia Cinturrino, in servizio a Rogoredo, è stato arrestato dai colleghi della Squadra mobile milanese. La sua presa in custodia deriva da un controllo di routine che si è trasformato in un fermo ufficiale. Durante l’operazione, sono stati trovati alcuni oggetti sospetti nella sua disponibilità. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di agenti coinvolti in attività non conformi alle regole. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

11.25 L'assistente capo di PS Cinturrino era in servizio quando è stato fermato dai colleghi della Squadra mobile milanese. La Procura ha chiesto per lui la custodia in carcere e di valutare misure di protezione contro possibili ritorsioni da altri detenuti. Pericolo di fuga,inquinamento prove e reiterazione reato. Perquisita la casa delle compagna di Cinturrino:secondo alcune testimonianze da riscontrare, lì alcuni pusher vendevano droga indisturbati, in cambio del pagamento di un 'pizzo'. Da qualche giorno l'abitazione risulta disabitata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Rogoredo, arrestato l'agente Cinturrino: "Omicidio volontario"Carmelo Cinturrino, agente di polizia, è stato arrestato per aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri.

Omicidio di Rogoredo: arrestato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 27 gennaio, causando grande sconcerto tra le forze dell’ordine.

Sparatoria a Rogoredo, riemerge un precedente sul poliziotto indagato per omicidio volontario

Argomenti discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, i colleghi scaricano l’agente: Mentì dicendo di aver chiamato i soccorsi; Rogoredo, il poliziotto Cinturrino scaricato dai colleghi e indagato per omicidio volontario: La pistola del pusher? Non c'era...; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio.

Omicidio Rogoredo: arrestato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino, indagati 4 colleghiMilano, 23 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino è stato arrestato dai suoi stessi colleghi nelle prime ore di questa mattina: è accusato di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il pusher ucciso a ... ilgiorno.it

È stato arrestato il poliziotto che a gennaio aveva ucciso un uomo a Rogoredo, alla periferia di MilanoLa polizia ha arrestato Carmelo Cinturrino, un agente di polizia che il 26 gennaio aveva ucciso il 28enne di origini marocchine Abderrahim Mansouri a Rogoredo, quartiere alla periferia sudest di Milan ... ilpost.it

Rogoredo, il pusher ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino: il poliziotto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario - facebook.com facebook

È stato arrestato l’agente di polizia che il 26 gennaio aveva ucciso un uomo a Rogoredo, quartiere alla periferia sudest di Milano x.com