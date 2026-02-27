Rogo in una ditta tessile a Limidi di Soliera i pompieri scongiurano danni alla struttura

Questa mattina a Limidi di Soliera si è verificato un incendio in una ditta tessile. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e prevenire danni strutturali. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento, e la situazione è stata rapidamente sotto controllo. La ditta è stata evacuata in sicurezza durante le operazioni di spegnimento.

Un risveglio all'insegna della preoccupazione, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, quello vissuto questa mattina a Soliera. Intorno alle 8:30, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio divampato all'improvviso all'interno di una ditta.