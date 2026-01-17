Ditta tessile in fiamme | salvi due operai
Nella zona di via Galilei a Mariglianella, un incendio si è sviluppato all’interno di una ditta tessile. Sono stati salvati due operai coinvolti nell’incidente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno intervenendo per contenere il rogo e condurre le indagini.
All'interno di una ditta tessile, in via Galilei a Mariglianella, si è sviluppato un vasto incendio sulle sue origini sono in corso accertamenti. L'azienda produce tessuti di fascia medio-alta destinati al mercato statunitense. Due operai usciti incolumi dalle fiamme. Carabinieri di Brusciano sul posto. Indagini in corso su origine rogo.
