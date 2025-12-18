Prato | dormitorio abusivo in ditta tessile cinese un arresto

Sei lavoratori sono stati trovati in condizioni di grave degrado all’interno di un dormitorio abusivo all’interno di una ditta tessile cinese a Prato. La Procura ha sequestrato lo stabile e disposto un arresto, evidenziando le criticità legate al rispetto delle normative sul lavoro e la tutela dei diritti dei dipendenti. Un intervento che mette in luce le condizioni spesso invisibili in cui operano alcuni lavoratori nel settore tessile.

SEQUESTRATO LABORATORIO DORMITORIO. CINESE DENUNCIATA

