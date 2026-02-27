Roborock Qrevo Curv 2 Flow | la recensione del robot a rullo

I robot aspirapolvere sono diventati strumenti quotidiani per semplificare le pulizie di casa, ma sempre più spesso si cercano soluzioni che combinino aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Tra le novità sul mercato, il Roborock Qrevo Curv 2 Flow si distingue per le sue funzioni avanzate e l’efficienza nella gestione delle superfici. La sua presenza si fa notare in un settore in continua evoluzione.

Dalla presentazione al CES 2026 al debutto sul mercato italiano: prova sul campo del nuovo robot con sistema di lavaggio a rullo in microfibra I robot aspirapolvere sono ormai alleati indispensabili, ma la vera sfida oggi si gioca sul lavaggio. In particoalre accanto ai mop vibranti o rotanti sono apparti i rulli in microfibra. Abbiamo potuto testare in anteprima il Roborock Qrevo Curv 2 Flow presentato a gennaio a Las Vegas al Ces 2026. Lanciato in questi giorni sul mercato italiano dall'azienda cinese leader globale nella robotica domestica, questo robot punta proprio su rulli e tecnologia SpiraFlow. Lo abbiamo messo alla prova per un mesetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Roborock lancia il robot lavapavimenti che sale le scale(Adnkronos) – Il Consumer Electronic Show di Las Vegas ha segnato un punto di svolta per la pulizia automatizzata con la presentazione della nuova...

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Review: Roborock Finally Rolls In

