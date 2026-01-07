Roborock lancia il robot lavapavimenti che sale le scale

Roborock presenta al CES di Las Vegas un nuovo robot lavapavimenti dotato di tecnologia capace di salire le scale. Questa innovazione amplia le possibilità di automazione domestica, offrendo una soluzione più completa e versatile per la pulizia quotidiana. La gamma Roborock si distingue per l’efficienza e l’affidabilità, contribuendo a semplificare le faccende domestiche con strumenti intelligenti e avanzati.

(Adnkronos) – Il Consumer Electronic Show di Las Vegas ha segnato un punto di svolta per la pulizia automatizzata con la presentazione della nuova gamma Roborock. Il protagonista indiscusso degli annunci della casa alla fiera è Saros Rover, un robot aspirapolvere che abbandona la concezione tradizionale di movimento per adottare una struttura wheel-leg.

Roborock Saros Rover è il robot che sale e pulisce le scale. Il video - Saros Rover è il primo robot Roborock progettato per affrontare gradini e dislivelli, pulendo le scale una per una grazie a sensori e scansione 3D. dday.it

CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg - Accetto Leggi di più LAS VEGAS, 6 gennaio 2026 – Roborock, leader globale nella robotica d ... evosmart.it

CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club x.com

