Massimo Picone nuovo segretario nazionale vicario degli Amici della Polizia

Massimo Picone è stato nominato nuovo segretario nazionale vicario degli Amici della Polizia. La nomina è stata ufficializzata ieri mattina presso la sede di Mercogliano, in provincia di Avellino, dall’presidente Anna Paternostro. La scelta mira a rafforzare l’organizzazione e a sostenere le attività dell’associazione, che rappresenta e supporta le forze di polizia in Italia.

Il presidente nazionale dell’associazione Amici della Polizia, Anna Paternostro, ha conferito a Massimo Picone, ieri mattina, presso la sede legale del sodalizio a Mercogliano, in provincia di Avellino, la carica di segretario nazionale vicario. La sua scelta di fare parte dell’Adp conferma la crescente attenzione che si registra nella società civile nei confronti dell’associazione e premia l’impegno dei suoi vertici nell’attuazione degli scopi sociali. La valorizzazione del ruolo di uomini e donne in divisa e il supporto espresso nei confronti del lavoro che quotidianamente svolgono sui territori, insieme al sostegno delle istanze di sicurezza avanzate dai cittadini, sono le priorità di intervento dell’associazione, che trovano riscontro nelle numerose adesioni ricevute e nel legame ideale che si è progressivamente costruito con gli operatori e con le comunità locali nell’intero Paese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino, Lisipo e Amici della Polizia: "Massimo impegno per garantire sicurezza ai cittadini e tutelare la dignità degli operatori" Leggi anche: Polizia, Maria Antonietta Scarinci nuovo Vicario del Questore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Amici della Polizia: nomina di prestigio per l'irpino Massimo Picone. Amici della Polizia: l’irpino Massimo Picone nominato segretario nazionale vicario dell’associazione - Il presidente nazionale dell’associazione Amici della Polizia, Anna Paternostro, ha conferito a Massimo Picone, ieri mattina, presso la sede legale del sodalizio a Mercogliano, in provincia di Avellin ... irpinianews.it

"Il lago dei cigni" al Teatro Massimo di Palermo. L’appuntamento - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.