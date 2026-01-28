Roberto Regoli presidente e nuove nomine | svolta per la Fondazione Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

La Fondazione Joseph Ratzinger - Benedetto XVI cambia volto ai vertici. La Segreteria di Stato ha nominato don Roberto Regoli come nuovo presidente del consiglio d’amministrazione. Restano nel consiglio l’arcivescovo Georg Gänswein, il professor Achim Buckenmaier, Francesca Bazoli e Alberto Gasbarri. La svolta segna un nuovo passo per l’organismo vaticano.

Cambio ai vertici della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. La Segreteria di Stato ha scelto come presidente del consiglio d’amministrazione don Roberto Regoli: rimangano membri l’arcivescovo Georg Gänswein, il professor Achim Buckenmaier, Francesca Bazoli e Alberto Gasbarri. Il comitato scientifico nominato dal Papa vede i cardinali Kurt Koch, Ángel Fernández Artime, gli arcivescovi Salvatore Fisichella, Rudolf Voderholzer e Bruno Forte. La segreteria per l’Economia ha nominato al collegio dei revisori dei conti Aurelio Ingrassia e dalla Segretaria di Stato arrivano le nomine di Andrea Filippi e Giuseppe Mascarucci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Papa Benedetto XVI potrebbe essere prossimamente proclamato beato.

Il possibile riconoscimento di un miracolo attribuito a Joseph Ratzinger, noto come Benedetto XVI, apre la strada alla sua canonizzazione.

