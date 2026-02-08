Carnevale di Cento | il Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro

Da nonewsmagazine.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Cento, lungo Corso Guercino, si svolge uno dei carnevali più attesi d’Europa. Nonostante il freddo di febbraio, la strada si anima di maschere e carri colorati, con la gente che si diverte e si lascia coinvolgere dalla festa. Quest’anno il Carnevale di Cento ha un motivo in più: è stato ufficialmente gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Un legame che porta un po’ di samba e allegria brasiliana nel cuore dell’Emilia.

Lungo il chilometro di Corso Guercino, nel freddo febbraio emiliano, accade qualcosa di straordinario. Giganti di cartapesta alti venti metri rasentano i palazzi storici mentre dal cielo piovono peluche, palloni e giocattoli. Ballerine brasiliane della scuola di samba Beija Flor scaldano l’atmosfera con ritmi carioca, trasformando questa cittadina ferrarese nell’unico carnevale europeo gemellato con Rio de Janeiro. Non è un’esagerazione dire che a Cento, per cinque domeniche all’anno, si respira aria do Brazil. L’unico carnevale al mondo gemellato con Rio de Janeiro. Il Carnevale di Cento vanta un primato mondiale: dal 1993 è l’unico carnevale gemellato ufficialmente con quello di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

carnevale di cento il carnevale d8217europa gemellato con rio de janeiro

© Nonewsmagazine.com - Carnevale di Cento: il Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro

Approfondimenti su Cento Carnevale

Carnevale d'Europa, a Cento torna l'appuntamento più atteso con un ricco programma di eventi

Il Carnevale d'Europa di Cento si prepara a celebrare l'edizione 2026, offrendo un calendario di eventi vario e coinvolgente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CENTO (FE) CARNEVALE DI CENTO ALLA PRIMA MEGLIO DI COSI' NON POTEVA ANDARE : PARTITI CON IL BOTTO

Video CENTO (FE) CARNEVALE DI CENTO ALLA PRIMA MEGLIO DI COSI' NON POTEVA ANDARE : PARTITI CON IL BOTTO

Ultime notizie su Cento Carnevale

Argomenti discussi: La guida al Carnevale di Cento 2026: date, ospiti, biglietti e i tanti eventi collaterali; Cento Carnevale d'Europa — Ferrara Terra e Acqua; I 5 carri del Carnevale di Cento 2026, le foto e il significato; Carnevale di Cento 2026: date, programma completo, prezzi dei biglietti.

Le date del carnevale di Cento 2026Saranno cinque le domeniche di pura festa al Carnevale di Cento ( 1, 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo) con 5 carri allegorici in cartapesta a sfidarsi per la vittoria e dai quali pioveranno doni sul pubbl ... ilrestodelcarlino.it

Carnevale 2026 in Emilia-Romagna con i bimbi: i carri che lasciano senza fiato tra Cento, Persiceto, Comacchio, Imola e GambettolaIl Carnevale sta per entrare nel suo vivo. Abbiamo raccolto i consigli per le sfilate più belle in Emilia Romagna da guardare insieme ai propri figli. nostrofiglio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.