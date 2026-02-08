Carnevale di Cento | il Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro

Nel cuore di Cento, lungo Corso Guercino, si svolge uno dei carnevali più attesi d’Europa. Nonostante il freddo di febbraio, la strada si anima di maschere e carri colorati, con la gente che si diverte e si lascia coinvolgere dalla festa. Quest’anno il Carnevale di Cento ha un motivo in più: è stato ufficialmente gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Un legame che porta un po’ di samba e allegria brasiliana nel cuore dell’Emilia.

Lungo il chilometro di Corso Guercino, nel freddo febbraio emiliano, accade qualcosa di straordinario. Giganti di cartapesta alti venti metri rasentano i palazzi storici mentre dal cielo piovono peluche, palloni e giocattoli. Ballerine brasiliane della scuola di samba Beija Flor scaldano l'atmosfera con ritmi carioca, trasformando questa cittadina ferrarese nell'unico carnevale europeo gemellato con Rio de Janeiro. Non è un'esagerazione dire che a Cento, per cinque domeniche all'anno, si respira aria do Brazil. L'unico carnevale al mondo gemellato con Rio de Janeiro. Il Carnevale di Cento vanta un primato mondiale: dal 1993 è l'unico carnevale gemellato ufficialmente con quello di Rio de Janeiro. Carnevale d'Europa, a Cento torna l'appuntamento più atteso con un ricco programma di eventi Il Carnevale d'Europa di Cento si prepara a celebrare l'edizione 2026, offrendo un calendario di eventi vario e coinvolgente. CENTO (FE) CARNEVALE DI CENTO ALLA PRIMA MEGLIO DI COSI' NON POTEVA ANDARE : PARTITI CON IL BOTTO La guida al Carnevale di Cento 2026: date, ospiti, biglietti e i tanti eventi collaterali; Cento Carnevale d'Europa — Ferrara Terra e Acqua; I 5 carri del Carnevale di Cento 2026, le foto e il significato; Carnevale di Cento 2026: date, programma completo, prezzi dei biglietti. Le date del carnevale di Cento 2026Saranno cinque le domeniche di pura festa al Carnevale di Cento ( 1, 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo) con 5 carri allegorici in cartapesta a sfidarsi per la vittoria e dai quali pioveranno doni sul pubblico. Carnevale 2026 in Emilia-Romagna con i bimbi: i carri che lasciano senza fiato tra Cento, Persiceto, Comacchio, Imola e GambettolaIl Carnevale sta per entrare nel suo vivo. Abbiamo raccolto i consigli per le sfilate più belle in Emilia Romagna da guardare insieme ai propri figli. A Cento di Ferrara (Fe) e' ancora Carnevale! Oggi domenica 8 febbraio seconda giornata di sfilate Il Programma: Dalle ore 10:00 presso la Palestra "Giovannina" di Cento (Via Giovannina 76), 8° Cento Carnevale d'Europa – Mem Cento è tornata a vibrare di musica, colori ed energia. L'edizione 2026 del Carnevale di Cento si è aperta in piazza Guercino con l'arrivo della maschera Tasi. Alle 14 il Carnevale è entrato nel vivo con l'inizio ufficiale della sfilata allegorica

