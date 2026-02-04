Carnevale di Ronciglione | il più antico carnevale del Lazio tra Ussari Nasi Rossi e carri allegorici

Da nonewsmagazine.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia oggi il Carnevale di Ronciglione, il più antico del Lazio. La festa attira ogni anno centinaia di visitatori, pronti a vedere gli Ussari, i Nasi Rossi e i carri allegorici sfilare per le strade del borgo. I cittadini si preparano a celebrare con entusiasmo, tra maschere colorate e musica, rivivendo tradizioni secolari. La manifestazione, che si svolge tra i vicoli dei Monti Cimini, resta uno degli appuntamenti più attesi della regione.

Immaginate di trovarvi in un borgo arroccato sui Monti Cimini, dove ogni vicolo profuma di storia e ogni piazza risuona di tamburi. Ronciglione, eletto Borgo dei Borghi 2023, si trasforma per tre settimane in uno scenario da sogno dove passato e presente danzano insieme al ritmo del saltarello. Questo non è un semplice carnevale: è un rito collettivo che dal 1538 attraversa i secoli, trascinando nelle sue spirali di colori e musica oltre milleduecento figuranti, venti carri allegorici monumentali e migliaia di visitatori che accorrono per vivere un’esperienza che non ha eguali in Italia. La magia inizia con il galoppo degli Ussari. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Approfondimenti su Carnevale Ronciglione

Il Carnevale che ricordi | Spot Ufficiale Carnevale di Ronciglione 2026

Ultime notizie su Carnevale Ronciglione

