Carnevale di Ronciglione | il più antico carnevale del Lazio tra Ussari Nasi Rossi e carri allegorici

Inizia oggi il Carnevale di Ronciglione, il più antico del Lazio. La festa attira ogni anno centinaia di visitatori, pronti a vedere gli Ussari, i Nasi Rossi e i carri allegorici sfilare per le strade del borgo. I cittadini si preparano a celebrare con entusiasmo, tra maschere colorate e musica, rivivendo tradizioni secolari. La manifestazione, che si svolge tra i vicoli dei Monti Cimini, resta uno degli appuntamenti più attesi della regione.

Immaginate di trovarvi in un borgo arroccato sui Monti Cimini, dove ogni vicolo profuma di storia e ogni piazza risuona di tamburi. Ronciglione, eletto Borgo dei Borghi 2023, si trasforma per tre settimane in uno scenario da sogno dove passato e presente danzano insieme al ritmo del saltarello. Questo non è un semplice carnevale: è un rito collettivo che dal 1538 attraversa i secoli, trascinando nelle sue spirali di colori e musica oltre milleduecento figuranti, venti carri allegorici monumentali e migliaia di visitatori che accorrono per vivere un'esperienza che non ha eguali in Italia. La magia inizia con il galoppo degli Ussari.

Questa mattina, le strade di Oulx si sono riempite di colori e rumori.

