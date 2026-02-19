Prata e Pineto a un passo finale di Coppa Italia A2 | le dichiarazioni di allenatori e capitani

Prata e Pineto si preparano alla finale di Coppa Italia A2, che si gioca domenica 22 febbraio al PalaPrata alle 17:30. La partita si avvicina dopo settimane di allenamenti intensi e partite decisive. I capitani delle squadre hanno dichiarato di essere pronti e motivati a dare il massimo. La sfida promette emozioni, con entrambe le formazioni determinate a conquistare il trofeo. I tifosi attendono con entusiasmo l’incontro, che si annuncia molto combattuto. La palla passa ora alle due squadre per decidere chi trionferà.

Si avvicina la finale Del Monte Coppa Italia A2, in programma domenica 22 febbraio alle 17:30 al PalaPrata, dove la formazione di casa affronta Abba Pineto. L’incontro assegnerà il primo trofeo stagionale della categoria e vedrà entrambe le squadre presentarsi con progressi consolidati nel corso della stagione, pronti a misurarsi in una prova decisiva che valuterà tecnica, tattica ed equilibrio emotivo. allenatore mario di pietro sottolinea una differenza rispetto all’edizione precedente, poiché l’evento viene affrontato in due fasi diverse della stagione. Giocare in casa rappresenta un punto di forza, e l’intera manifestazione è vista come una finale particolarmente giusta per l’avvio della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pineto batte Ravenna 3-1 e torna in finale di Coppa Italia A2 dopo 19 anniQuesta sera, ABBA Pineto ha vinto contro Ravenna 3-1 e si è qualificata per la finale di Coppa Italia A2 dopo 19 anni.

Prata di Pordenone supera Brescia 3-1 e vola in finale di Coppa Italia A2 per il secondo anno di filaPrata di Pordenone batte Brescia 3-1 e conquista la finale di Coppa Italia A2 per il secondo anno di fila.

