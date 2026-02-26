emporio armani omaggia il maestro con uno stile giovane e sbarazzino

Emporio Armani presenta una collezione che mescola un tocco di freschezza con elementi classici, puntando su uno stile giovane e spensierato. I capi scelti combinano denim e dettagli femminili, come calze e minigonne, creando un look sbarazzino e deciso. La linea si rivolge a chi desidera esprimere un’energia vivace attraverso abiti semplici ma d’effetto.

Veste l'uomo di jeans e scopre le gambe delle giovani donne mostrando un lato sbarazzino. Uno fra tutti: calze parigine e minigonna. Esalta la moda giovane e libera Emporio Armani. La prima sfilata firmata da Leo Dell'Orco e Silvana Armani, nipote dello stilista scomparso il 4 settembre scorso, rompe le barriere tra maschile e femminile, proponendo un guardaroba che si rivolge a un nuovo pubblico, urbano e contemporaneo. I modelli escono in coppia con trench avvolgenti, completi a tre pezzi, denim e montone: tutto racconta uno stile che mescola formalità britannica e sensibilità italiana. L'uscita finale con camicia bianca e pantalone nero è semplice ma potente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Sanremo 2026 Tommaso Paradiso è uno di noi, anche vestito Emporio Armani

Dai cristalli color champagne all'abito acqua marina scintillante, Levante conquista con Sanremo con "Sei tu" e uno stile essenziale firmato Giorgio Armani

